Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,7020 liradan güne başladı.
03.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:28
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8540 liradan, avro 7,7020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8520 liradan alınan dolar, 6,8540 liradan satılıyor. 7,7000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8550 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7320 lira olmuştu.
Kaynak: AA