Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7160 liradan güne başladı.
02.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8490 liradan, avro 7,7160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.
Kaynak: AA