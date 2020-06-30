Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6980 liradan güne başladı.
30.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:48
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8550 liradan, avro 7,6980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8530 liradan alınan dolar, 6,8550 liradan satılıyor. 7,6960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8540 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7120 lira olmuştu.
Kaynak: AA