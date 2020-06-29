Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7150 liradan haftaya başladı.
29.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7150 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8500 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan satılıyor. 7,7130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7150 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8560 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6810 lira olmuştu.
Kaynak: AA