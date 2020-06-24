Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8460 liradan, avro 7,7520 liradan güne başladı.
24.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:31
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8460 liradan, avro 7,7520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8440 liradan alınan dolar, 6,8460 liradan satılıyor. 7,7500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7680 lira olmuştu.
Kaynak: AA