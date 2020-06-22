Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8420 liradan, avro 7,6640 liradan haftaya başladı.
22.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8420 liradan, avro 7,6640 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8400 liradan alınan dolar, 6,8420 liradan satılıyor. 7,6620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6640 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8440 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6850 lira olmuştu.
Kaynak: AA