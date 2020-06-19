Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,6920 liradan güne başladı.
19.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:58
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8570 liradan, avro 7,6920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan satılıyor. 7,6900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6920 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8580 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu.
Kaynak: AA