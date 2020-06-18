Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7120 liradan güne başladı.
18.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:29
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8520 liradan, avro 7,7120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8500 liradan alınan dolar, 6,8520 liradan satılıyor. 7,7100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6880 lira olmuştu.
Kaynak: AA