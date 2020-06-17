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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8400 liradan, avro 7,7130 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
17.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:02

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8400 liradan, avro 7,7130 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8380 liradan alınan dolar, 6,8400 liradan satılıyor. 7,7110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7130 lira olarak belirlendi.

Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7050 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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