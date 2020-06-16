Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,7360 liradan güne başladı.
16.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:22
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,7360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8180 liradan alınan dolar, 6,8200 liradan satılıyor. 7,7340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7360 lira olarak belirlendi.
Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8480 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7210 lira olmuştu.
Kaynak: AA