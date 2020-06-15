Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,6690 liradan haftaya başladı.
15.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:49
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,6690 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8180 liradan alınan dolar, 6,8200 liradan satılıyor. 7,6670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6690 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8350 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7230 lira olmuştu.
Kaynak: AA