Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8240 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.
12.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:17
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8240 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8220 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7610 lira olmuştu.
Kaynak: AA