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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7830 liradan, avro 7,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
10.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:30

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7830 liradan, avro 7,7080 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,7810 liradan alınan dolar, 6,7830 liradan satılıyor. 7,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7070 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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