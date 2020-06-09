Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7870 liradan, avro 7,6620 liradan güne başladı.
09.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:41
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7870 liradan, avro 7,6620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7850 liradan alınan dolar, 6,7870 liradan satılıyor. 7,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6780 lira olmuştu.
Kaynak: AA