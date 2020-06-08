Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7680 liradan, avro 7,6380 liradan haftaya başladı.
08.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7680 liradan, avro 7,6380 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,7660 liradan alınan dolar, 6,7680 liradan satılıyor. 7,6360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6380 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7760 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6540 lira olmuştu.
Kaynak: AA