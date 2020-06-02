Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8060 liradan, avro 7,5780 liradan güne başladı.
02.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:59
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8060 liradan, avro 7,5780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8040 liradan alınan dolar, 6,8060 liradan satılıyor. 7,5760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5910 lira olmuştu.
Kaynak: AA