Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8120 liradan, avro 7,5900 liradan haftaya başladı.
01.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:59
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8120 liradan, avro 7,5900 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,8100 liradan alınan dolar, 6,8120 liradan satılıyor. 7,5880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5900 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8380 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6130 lira olmuştu.
Kaynak: AA