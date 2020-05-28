Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7860 liradan, avro 7,4720 liradan güne başladı.
28.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:59
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7860 liradan, avro 7,4720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7840 liradan alınan dolar, 6,7860 liradan satılıyor. 7,4700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7750 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4480 lira olmuştu.
Kaynak: AA