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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7630 liradan, avro 7,4120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
27.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:59

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7630 liradan, avro 7,4120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,7610 liradan alınan dolar, 6,7630 liradan satılıyor. 7,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4120 lira olarak belirlendi.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8150 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4280 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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