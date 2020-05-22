Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7920 liradan, avro 7,4220 liradan güne başladı.
22.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:03
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7920 liradan, avro 7,4220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7900 liradan alınan dolar, 6,7920 liradan satılıyor. 7,4200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4220 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,7990 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4650 lira olmuştu.
Kaynak: AA