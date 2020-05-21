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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7900 liradan, avro 7,4400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
21.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:02

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7900 liradan, avro 7,4400 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,7880 liradan alınan dolar, 6,7900 liradan satılıyor. 7,4380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4400 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,7930 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4600 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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