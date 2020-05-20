Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7930 liradan, avro 7,4330 liradan güne başladı.
20.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7930 liradan, avro 7,4330 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7910 liradan alınan dolar, 6,7930 liradan satılıyor. 7,4310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4330 lira olarak belirlendi.
Pazartesi günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4740 lira olmuştu.
Kaynak: AA