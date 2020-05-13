Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9890 liradan, avro 7,5860 liradan güne başladı.
13.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9890 liradan, avro 7,5860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9870 liradan alınan dolar, 6,9890 liradan satılıyor. 7,5840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6070 lira olmuştu.
Kaynak: AA