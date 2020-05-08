Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
08.05.2020 09:04 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1200 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1200 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
Kaynak: AA