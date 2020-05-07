Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
07.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2130 liradan, avro 7,7960 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2130 liradan, avro 7,7960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2130 liradan alınan dolar, 7,2150 liradan satılıyor. 7,7940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7960 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7580 lira olmuştu.
Kaynak: AA