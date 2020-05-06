Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
06.05.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:10
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0780 liradan, avro 7,6720 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0780 liradan, avro 7,6720 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0760 liradan alınan dolar, 7,0780 liradan satılıyor. 7,6700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6970 lira olmuştu.
Kaynak: AA