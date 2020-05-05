Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0470 liradan, avro 7,6870 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0470 liradan, avro 7,6870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0450 liradan alınan dolar, 7,0470 liradan satılıyor. 7,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,6870 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7030 lira olmuştu.
Kaynak: AA