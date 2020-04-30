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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
30.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:04

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan satılıyor. 7,5580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5600 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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