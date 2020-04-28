Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9910 liradan, avro 7,5670 liradan güne başladı.
28.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9910 liradan, avro 7,5670 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9890 liradan alınan dolar, 6,9910 liradan satılıyor. 7,5650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9860 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5730 lira olmuştu.
Kaynak: AA