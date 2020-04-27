Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5440 liradan haftaya başladı.
27.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan satılıyor. 7,5420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5440 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9820 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5450 lira olmuştu.
Kaynak: AA