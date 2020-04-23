Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 7,5630 liradan güne başladı.
23.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9780 liradan, avro 7,5630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9780 liradan satılıyor. 7,5610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5940 lira olmuştu.
Kaynak: AA