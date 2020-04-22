Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9820 liradan, avro 7,5800 liradan güne başladı.
22.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9820 liradan, avro 7,5800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9800 liradan alınan dolar, 6,9820 liradan satılıyor. 7,5780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9840 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5890 lira olmuştu.
Kaynak: AA