Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9370 liradan, avro 7,5270 liradan haftaya başladı.
20.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9370 liradan, avro 7,5270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,9350 liradan alınan dolar, 6,9370 liradan satılıyor. 7,5250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5270 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5460 lira olmuştu.
Kaynak: AA