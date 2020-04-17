Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9100 liradan, avro 7,5070 liradan güne başladı.
17.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9100 liradan, avro 7,5070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9090 liradan alınan dolar, 6,9100 liradan satılıyor. 7,5060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5070 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9420 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5520 lira olmuştu.
Kaynak: AA