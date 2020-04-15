Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8240 liradan, avro 7,4830 liradan güne başladı.
15.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8240 liradan, avro 7,4830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8230 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan satılıyor. 7,4820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4830 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8160 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4865 lira olmuştu.
Kaynak: AA