Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7880 liradan, avro 7,4270 liradan haftaya başladı.
14.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:14
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7880 liradan, avro 7,4270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,7860 liradan alınan dolar, 6,7880 liradan satılıyor. 7,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,4270 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7710 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3640 lira olmuştu.
Kaynak: AA