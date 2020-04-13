Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7240 liradan, avro 7,3580 liradan haftaya başladı.
13.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:18
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7240 liradan, avro 7,3580 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,7220 liradan alınan dolar, 6,7240 liradan satılıyor. 7,3560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3580 lira olarak belirlendi.
Cuma kapanışta doların satış fiyatı 6,7530 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3260 lira olmuştu.
Kaynak: AA