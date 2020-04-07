Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7600 liradan, avro 7,3240 liradan güne başladı.
07.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7600 liradan, avro 7,3240 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7580 liradan alınan dolar, 6,7600 liradan satılıyor. 7,3220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3240 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7690 lira, avronun satış fiyatı ise 7,3060 lira olmuştu.
Kaynak: AA