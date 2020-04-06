Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7340 liradan, avro 7,3000 liradan haftaya başladı.
06.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7340 liradan, avro 7,3000 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,7320 liradan alınan dolar, 6,7340 liradan satılıyor. 7,2980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3000 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2330 lira olmuştu.
Kaynak: AA