Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6500 liradan, avro 7,2260 liradan güne başladı.
03.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6500 liradan, avro 7,2260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,6480 liradan alınan dolar, 6,6500 liradan satılıyor. 7,2240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2260 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,6410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2150 lira olmuştu.
Kaynak: AA