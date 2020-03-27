Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4070 liradan, avro 7,0940 liradan güne başladı.
27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4070 liradan, avro 7,0940 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,4050 liradan alınan dolar, 6,4070 liradan satılıyor. 7,0920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0940 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4030 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0170 lira olmuştu.
Kaynak: AA