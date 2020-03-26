Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4620 liradan, avro 7,0560 liradan güne başladı.
26.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4620 liradan, avro 7,0560 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,4600 liradan alınan dolar, 6,4620 liradan satılıyor. 7,0540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0560 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4500 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9650 lira olmuştu.
Kaynak: AA