Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4500 liradan, avro 6,9820 liradan güne başladı.
25.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4500 liradan, avro 6,9820 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,4480 liradan alınan dolar, 6,4500 liradan satılıyor. 6,9800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4530 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9780 lira olmuştu.
Kaynak: AA