Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5470 liradan, avro 7,0580 liradan güne başladı.
24.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5470 liradan, avro 7,0580 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,5450 liradan alınan dolar, 6,5470 liradan satılıyor. 7,0560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0210 lira olmuştu.
Kaynak: AA