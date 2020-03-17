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İstanbul, Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4280 liradan, avro 7,1800 liradan güne başladı.

17.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4280 liradan, avro 7,1800 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan satılıyor. 7,1780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1800 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1260 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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