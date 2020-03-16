Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,3390 liradan, avro 7,0500 liradan haftaya başladı.
16.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,3390 liradan, avro 7,0500 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,3370 liradan alınan dolar, 6,3390 liradan satılıyor. 7,0480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0500 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,3100 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0220 lira olmuştu.
Kaynak: AA