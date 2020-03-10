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İstanbul, Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1370 liradan, avro 6,9590 liradan güne başladı.

10.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1370 liradan, avro 6,9590 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan satılıyor. 6,9570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9590 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9920 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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