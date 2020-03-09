Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1730 liradan, avro 7,0310 liradan haftaya başladı.
09.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1730 liradan, avro 7,0310 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1710 liradan alınan dolar, 6,1730 liradan satılıyor. 7,0290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0310 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9130 lira olmuştu.
Kaynak: AA