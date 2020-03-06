Haberler » Ekonomi » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,1270 liradan, avro 6,8820 liradan güne başladı.

06.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

serbest piyasada dolar 6,1270 liradan, avro 6,8820 liradan güne başladı.


Kapalıçarşı'da 6,1250 liradan alınan dolar, 6,1270 liradan satılıyor. 6,8800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8820 lira olarak belirlendi.


Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8170 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler