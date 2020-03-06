Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1270 liradan, avro 6,8820 liradan güne başladı.
06.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:02
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1270 liradan, avro 6,8820 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1250 liradan alınan dolar, 6,1270 liradan satılıyor. 6,8800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8820 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0920 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8170 lira olmuştu.
Kaynak: AA