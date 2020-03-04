Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1380 liradan, avro 6,8490 liradan güne başladı.
04.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,1380 liradan, avro 6,8490 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1360 liradan alınan dolar, 6,1380 liradan satılıyor. 6,8470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8490 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1640 lira, avronun satış fiyatı ise 6,8550 lira olmuştu.
Kaynak: AA